Зі США вилетів літак з евакуйованими українцями

Ілюстративне фото (flyuia.com)

На боту літака компанії перебувають 354 пасажири

Зі Сполучених Штатів Америки вилетів спецрейс з українцями, які не могли добратися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє у своєму Тwitter посольство України у США.

На боту літака компанії МАУ перебувають 354 пасажири.

"Спецрейс МАУ за маршрутом Нью-Йорк - Київ вилетів відповідно до розкладу. Дякуємо екіпажу за турботу про 354 пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у рамках карантину через коронавірус з 27 березня кордони України закриють для всіх, в тому числі для українських громадян.

В ніч на 25 березня в Україну з Стамбула вилетіли ще 430 українців, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для эвакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ.

Також РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія здійснить додатковий чартерний рейс для евакуації українських громадян з Ізраїлю вранці 27 березня.

Як відомо, Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.