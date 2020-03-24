Назначен дополнительный эвакуационный рейс из Израиля в Украину

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вылет запланирован на 8:10 утра 27 марта

Украинская авиакомпания совершит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Израиле в Facebook.

Сообщается, что рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив-Киев (Борисполь) запланирован на 8:10 утра 27 марта.

"Посольство рекомендует гражданам Украины воспользоваться данной возможностью вернуться в Украину, поскольку все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - сообщили в посольстве.

Билета на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании.

Ранее РБК-Украина писало, что последний эвакуационный чартерный рейс из Израиля был запланирован на 26 марта.

Напомним, 23 марта правительство Израиля заявило о готовности постепенно закрывать города на карантин. Израиль переведут в режим полной блокады в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что украинские авиакомпании МАУ и SkyUp планируют дополнительные рейсы для эвакуации граждан Украины из Турции, Катара, ОАЭ и Казахстана.