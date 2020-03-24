В США из Киева отправятся два спецрейса

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

МАУ объявила второй прямой рейс из аэропорта Борисполь в аэропорт Нью-Йорк на четверг, 25 марта

В США из Киева отправятся два специальных рейса для эвакуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу посольства США в Украине.

Сообщается, что авиакомпания МАУ объявила второй прямой рейс из аэропорта Борисполь в аэропорт Нью-Йорк на четверг, 25 марта, кроме рейса на пятницу, 27 марта.

"Если вам нужно покинуть Украину, следует рассмотреть бронирование одного из этих рейсов. Это может быть ваша последняя возможность на определенное время", - говорится в сообщении.

Также в посольстве добавили, что составляют список граждан США, которые не могут забронировать эти рейсы, но рассматривают возможность выезда из Украины в США.

Напомним, Украина отправляет в Россию специальный поезд для эвакуации, который вывезет россиян с Украины и украинцев из России, это специальный рейс 906/905 Киев - Москва - Киев.

Как сообщало РБК-Украина, компания "Международные авиалинии Украины" выполнит восемь рейсов для эвакуации украинцев с 23 по 28 марта. Для бронирования доступны следующие направления: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто. Кроме того, изучается спрос на рейсы из Бангкока, Денпасара, Ла Романа.