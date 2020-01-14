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США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко

Новости » Политика     14.01.2020 - 19:22
США может выделить Украине больше миллиарда долларов, - Ельченко
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

На 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона

Посол Украины в Соединенных Штатат Америки Владимир Ельченко заявил, что США может выделить Украине больше миллиарда долларов помощи. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 250 млн долларов уже выделено, еще 50 млн долларов выделят в случае выполнения определенных условий при выполнении первой части и еще почти 50 млн - остатки предыдущих лет.

"Всего на 2020 год предусмотрено выделение на сумму 250 млн долларов со стороны Пентагона и еще почти 450 млн долларов по линии Госдепа США - это уже экономическая помощь. Всего у нас выходит, что общая помощь со стороны США 698 млн долларов и чисто военная помощь - 365 млн долларов, - сказал Ельченко.

Также он добавил, что общая сумма на этот год - более 1 млрд долларов.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз предоставит Украине поддержку в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп на праздновании Нового года призвал лидеров Германии и Франции, а также НАТО больше помогать Украине. Трамп возмутился, что весомую поддержку Украине оказывают преимущественно Соединенные Штаты, поэтому призвал аналогичные шаги сделать и европейских лидеров - канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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