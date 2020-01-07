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Нового посла Украины представили Трампу

Новости » Политика     07.01.2020 - 02:03
Нового посла Украины представили Трампу
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Ельченко вручили верительную грамоту

Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ельченко.

Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам произошла при участиии Трампа в Вашингтоне.

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", - написал Ельченко.

Ранее посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, поприветствовав такое решение.

Напомним, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.

РБК-Украина писало, що Зеленский во время с новоназначенным послом отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

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