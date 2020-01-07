Нового посла Украины представили Трампу

Ельченко вручили верительную грамоту
Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Ельченко.
Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам произошла при участиии Трампа в Вашингтоне.
"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", - написал Ельченко.
Presented my credentials from @ZelenskyyUa to @realDonaldTrump today. Honored to representinwhich always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020
Ранее посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США, поприветствовав такое решение.
Напомним, Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ, которым назначил послом Украины в США Владимира Ельченко, после того, как уволил его с должности постоянного представителя Украины в ООН.
РБК-Украина писало, що Зеленский во время с новоназначенным послом отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины.