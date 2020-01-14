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США може виділити Україні більше мільярда доларів, - Єльченко

Новини » Політика     14.01.2020 - 19:22
США може виділити Україні більше мільярда доларів, - Єльченко
Фото: Володимир Єльченко (un.org)

На 2020 рік передбачено виділення на суму 250 млн доларів з боку Пентагону

Посол України в Сполучених Штатат Америки Володимир Єльченко заявив, що США може виділити Україні більше мільярда доларів допомоги. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 250 млн доларів вже виділено, ще 50 млн доларів виділять в разі виконання певних умов при виконанні першої частини і ще майже 50 млн - залишки попередніх років.

"Загалом на 2020 рік передбачено виділення на суму 250 млн доларів з боку Пентагону і ще майже 450 млн доларів по лінії Держдепу США - це вже економічна допомога. Все у нас виходить, що загальна допомога з боку США 698 млн доларів і чисто військова допомога - 365 млн доларів, - сказав Єльченко.

Також він додав, що загальна сума на цей рік - понад 1 млрд доларів.

Нагадаємо, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсона заявила, що Європейський союз надасть Україні підтримку щодо розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні. Трамп обурився, що вагому підтримку Україні надають переважно Сполучені Штати, тому закликав аналогічні кроки зробити і європейських лідерів - канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона.

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