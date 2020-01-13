ЕС предоставит Украине поддержку в развитии "зеленой" энергетики

Фото: Карди Симонс и Алексей Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

Еврокомиссар Карди Симсон отметила, что после переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европейский союз предоставит Украине поддержку в развитии возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

В рамках десятой Ассамблеи IRENA украинская делегация во главе с министром Алексеем Оржелем встретилась с Симсон. Оржель поблагодарил ее за поддержку в газовых переговорах.

Симсон отметила, что после переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусироваться на энергии будущего.

"После переговоров по транзиту газа, Украина может cфокусуватися на энергии будущего, развития возобновляемой энергетики и энергоэффективности. ЕС предоставит свою поддержку", - сказала Симсон.

Напомним, в конце 2018 года глава правительства Владимир Гройсман анонсировал, что в 2019 году государство направит почти 7 млрд гривен на мероприятия по энергоэффективности.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают обновленные государственные строительные нормы по строительству жилых зданий, которыми планируется предусмотреть, что новые и реконструированные дома должны иметь класс энергоэффективности не ниже "С".