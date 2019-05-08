США вводят санкции против секторов экономики Ирана

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности

Президент США Дональд Трамп объявил санкции против иранской металлургической и горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Указ касается производства стали, алюминия, меди и железа в Ирана. Ограничительные меры направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует иранскими металлами.

Минфин США может заблокировать их активы в американской юрисдикции. В указе говорится, что политика США заключается в том, чтобы лишить Иран доходов от экспорта металлов, которые могли бы финансировать программу ядерного оружия.

Госдеп заявлял, что ввести новые санкции против Ирана США могут из-за расширения территории атомной электростанции "Бушер". Она, по данным Госдепа, начала расширяться за пределы реакторного блока.

Ранее глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил Иран о "последствиях" в связи с отказом выполнять обязательства в рамках ядерной сделки.

Добавим, 8 мая государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Британию для согласования "отношений" со страной после Brexit, на фоне того, как Иран заявил, что может прекратить соблюдение частей большой ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году.

Ранее Помпео совершил незапланированный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие уведомления направлены послам Германии, Британии, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды. По данным СМИ,

Тегеран детально проинформировал о деталях своего решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.