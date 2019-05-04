Госдеп США сообщил о возможных новых санкциях против Ирана

Фото: Госдеп США (statedept.tumblr.com)

Санкции готовятся из-за расширения в Иране атомной электростанции "Бушер"

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность введения новых санкций против Ирана. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Отмечается, что ввести новые санкции против Ирана США могут из-за расширения территории атомной электростанции "Бушер". Она, по данным Госдепа, начала расширяться за пределы реакторного блока.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела свою санкционную нефтяную программу в отношении Ирана, продлив исключение для ряда европейских стран, а также для России.

Исключение позволяет этим странам сотрудничать с некоторыми проектами в Иране и не попасть под санкции. Речь идет о трех проектах - исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции "Бушер".

При этом в Госдепе напомнили, что под санкции можно попасть в случае экспорта из Ирана тяжелой воды и обмена обогащенного урана на природный.