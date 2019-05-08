Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

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Решение по ядерной сделке принято в интересах нацбезопасности Ирана

Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие уведомления направлены послам Германии, Британии, Китая и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды. По данным СМИ, Тегеран детально проинформировал о деталях своего решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

Также уточняется, что выполнение обязательств приостановлено по решению Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что США направят авианосец к берегам Ирана в качестве предупреждения.

До этого Госдеп США сообщил о возможных новых санкциях против Ирана. Санкции могут ввести из-за расширения территории атомной электростанции "Бушер". Она, по данным Госдепа, начала расширяться за пределы реакторного блока.