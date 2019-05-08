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Помпео прибыл в Британию на фоне иранских ядерных угроз

Новости » Политика    08.05.2019 - 16:43
Помпео прибыл в Британию на фоне иранских ядерных угроз
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео прибыл в Британию для согласования "отношения" со страной после Brexit

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Британию для согласования "отношений" со страной после Brexit, на фоне того, как Иран заявил, что может прекратить соблюдение частей большой ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Помпео прибыл в Лондон после незапланированного визита в Ирак, где он выразил опасения по поводу безопасности США на фоне роста напряженности с Ираном.

Отметим, что американские военные ранее заявили, что бомбардировщики B-52 будут среди дополнительных сил, направляющихся на Ближний Восток, чтобы противостоять там "явным признакам" угроз со стороны Ирана, о чем заявляет администрация президента Дональда Трампа.

"Сигнал, который мы направили иранцам, я надеюсь, ставит нас в положение, откуда мы можем сдерживать, и иранцы дважды подумают о нападении на американские интересы", - сказал Помпео.

Напомним, Помпео совершил незапланированный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие уведомления направлены послам Германии, Британии, Китая и России.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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