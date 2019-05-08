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Британия грозит Ирану "последствиями" за отказ выполнять ядерную сделку

Новости » Политика    08.05.2019 - 17:44
Британия грозит Ирану "последствиями" за отказ выполнять ядерную сделку
Фото: Джереми Хант (Gettyimages.com)

Глава МИД Британии призвал иранцев подумать, прежде чем они нарушат обязательства по сделке

Глава Министерства иностранных дел Британии Джереми Хант предупредил Иран о "последствиях" в связи с отказом выполнять обязательства в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает Sky News.

Хант предупредил Иран, что будут "последствия", если они откажутся от некоторых из своих обязательств по международной ядерной сделке 2015 года.

"Мы призываем иранцев подумать очень долго и усердно, прежде чем они нарушат эту сделку", - сказал министр.

Напомним, 8 мая государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Британию для согласования "отношений" со страной после Brexit, на фоне того, как Иран заявил, что может прекратить соблюдение частей большой ядерной сделки, из которой США вышли в 2018 году.

Ранее Помпео совершил незапланированный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Иран отказался выполнять некоторые обязательства в рамках ядерной сделки, соответствующие уведомления направлены послам Германии, Британии, Китая и России. В то же время на данный момент не уточняется, от каких именно обязательств отказалась иранская сторона. Предполагается, что она могла на два месяца приостановить продажу обогащенного урана и тяжелой воды. По данным СМИ,

Тегеран детально проинформировал о деталях своего решения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини как координатора сделки по ядерной программе.

 

 

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