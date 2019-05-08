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Помпео незапланированно посетил Ирак

Новости » Политика    08.05.2019 - 02:36
Помпео незапланированно посетил Ирак
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Визит состоялся на фоне недавней эскалации конфликта с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC

Издание пишет, что Помпео ранее отменил поездку в Берлин для встречи с иракскими лидерами. В Багдаде госсекретарь США провел 4 часа.

США опубликовали очень мало информации о короткой поездке Помпео в Багдад. Однако известно, что он встречался с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.

Выступая перед журналистами после встречи, он также напрямую связал визит с недавней эскалацией конфликта с Ираном, который соседствует с Ираком.

Визит состоялся через несколько дней после размещения американского авианосца в регионе.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин, где должен был встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также в Помпео запланирована на 8 мая встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне. Вчера Помпео посетил Финляндию, где принял участие в 11-й министерской встречи Арктического Совета и произнес речь по арктической политики США.

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