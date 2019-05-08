США вводять санкції проти секторів економіки Ірану

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості

Президент США Дональд Трамп оголосив санкції проти іранської металургійної та гірничодобувної промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Указ стосується виробництва сталі, алюмінію, міді й заліза в Ірану. Обмежувальні заходи спрямовані як проти виробників і власників виробництва металів в цій країні, так і проти тих, хто торгує іранськими металами.

Мінфін США може заблокувати їхні активи в американській юрисдикції. В указі йдеться, що політика США полягає в тому, щоб позбавити Іран доходів від експорту металів, які могли б фінансувати програму ядерної зброї.

Держдеп заявляв, що ввести нові санкції проти Ірану США можуть із-за розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди.

Додамо, 8 травня державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році.

Раніше Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води. За даними ЗМІ,

Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.