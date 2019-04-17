США вводят новые санкции против Венесуэлы

США вводят санкции в отношении Центробанка Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Джон Болтон, сообщает пресс-служба Госдепа.

Ранее Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

РБК-Украина писало, Государственный департамент США заявил, что военное вмешательство в Венесуэлу осуществляют Россия, Иран и Куба.