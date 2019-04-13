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США ввели санкции против компаний за торговлю венесуэльской нефтью

Новости » Политика    13.04.2019 - 12:19
США ввели санкции против компаний за торговлю венесуэльской нефтью
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA

Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.  Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

США ввели санкции в отношении итальянской транспортной компании PB Tankers SPA, а также трех компаний Либерии - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited и Lima Shipping Corporation. Принадлежащие им танкеры транспортировали нефть из Венесуэлы на Кубу.

"Мы продолжаем принимать меры против компаний, которые перевозят венесуэльскую нефть на Кубу и получают выгоду, пока режим Мадуро занимается расхищением природных ресурсов", - говорится в заявлении.

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.

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