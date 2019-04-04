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США используют "другие средства" для выдворения военных РФ из Венесуэлы, - Помпео

Новости » Политика    04.04.2019 - 13:27
США используют "другие средства" для выдворения военных РФ из Венесуэлы, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео не уточнил, о каких именно средствах идет речь

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео подчеркнул, что Штаты вели разговор с РФ по поводу присутствия военной силы России в Венесуэле.

"Мы, конечно же, говорили с русскими. Мы говорили им, насколько серьезно мы воспринимаем угрозу, связанную с дальнейшим использованием их военной силы внутри Венесуэлы", - заявил госсекретарь США.

Помпео отметил, что ему не удалось убедить РФ в необходимости вывода войск.

"Я пытался убедить их, что это не в их интересах. Думаю, мне это не удалось. Поэтому мы обратимся к другим средствам американской мощи, чтобы у венесуэльского народа появился шанс получить демократию, которую они заслуживают, без кубинского или российского сапога, приставленного к их горлу", - добавил он.

При этом Помпео не уточнил, о каких именно "других средствах" идет речь, но напомнил, что глава США Дональд Трамп четко дал понять Москве, что Штаты "готовы сделать все необходимое, чтобы заставить россиян уйти".

Напомним, ранее Помпео заявил, что США будут противостоять распространению влияния России в Венесуэле, на Кубе и во всем Западном полушарии.

Как писало РБК-Украина, Штаты изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

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