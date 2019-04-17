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США заявили о военном вмешательстве РФ в Венесуэлу

Новости » Политика    17.04.2019 - 20:59
США заявили о военном вмешательстве РФ в Венесуэлу
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

США будут принимать ответные меры

Государственный департамент США заявил, что военное вмешательство в Венесуэлу осуществляют Россия, Иран и Куба. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Госдепа.

В Госдепе заявили, что присутствие в Венесуэле военного персонала указанных стран является "неприемлемым" и "нетерпимым". США будут принимать ответные меры.

"Имеет место военная интервенция, но не со стороны США или президента Хуана Гуайдо (лидер венесуэльской оппозиции 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства, - ред.), а со стороны режима (президента Николаса, - ред.) Мадуро, Кубы, России и Ирана", - отметила представитель дипведомства.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Соединенные Штаты Америки рассматривают все варианты влияния на ситуацию в Венесуэле: от политического и экономического давления до потенциального применения военного компонента.

Ранее лидер оппозиции, временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу, поскольку их приезд не был одобрен парламентом страны.

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