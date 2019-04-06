США не дадут России сохранить режим Мадуро в Венесуэле

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео уверен, что в Венесуэле все будет иначе, чем с режимом Асада в Сирии

Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Отвечая на вопрос, не может ли повториться в Венесуэле ситуация в Сирии, когда Россия защитила действующий режим, госсекретарь подчеркнул, что Венесуэла слишком близка к США и пообещал, что "здесь все будет по-другому".

"Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) дал понять, что в наших национальных интересах, чтобы венесуэльский народ получил демократию, которой заслуживает", - заявил Помпео.

Он отказался назвать методы, которые собираются использовать США в отношении решения вопроса Венесуэлы.

"Президент дал четко понять, что россияне должны уйти оттуда, и президент настаивает, что Мадуро тоже должен уйти", - сказал Помпео.

Госсекретарь также пообещал, что США помогут Венесуэле снова стать богатой страной.

Напомним, ранее Помпео предупредил, что США готовы использовать "другие средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика у Москвы.