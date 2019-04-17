США запроваджують нові санкції проти Венесуели

США вводять санкції щодо Центробанку Венесуели. Про це заявив держсекретар США Джон Болтон, повідомляє прес-служба Держдепу.

Раніше Мінфін США вніс до санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.

США ввели санкції стосовно італійської транспортної компанії PB Tankers SPA, а також трьох компаній Ліберії - Jennifer Navigation Limited, Large Range Limited і Lima Shipping Corporation. Належні їм танкери транспортували нафту з Венесуели на Кубу.

Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші кошти" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.

РБК-Україна писало, Державний департамент США заявив, що військове втручання у Венесуелу здійснюють Росія, Іран і Куба.