США ввели санкции против лиц из Ирана и Венесуэлы из-за торговли дронами

США, Вторник 30 декабря 2025 20:37
США ввели санкции против лиц из Ирана и Венесуэлы из-за торговли дронами
Автор: Наталья Кава

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против десяти физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы, причастных к торговле беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского ведомства.

"Сегодня OFAC вводит санкции в отношении 10 физических и юридических лиц, базирующихся в Венесуэле и Иране, в частности в отношении венесуэльской компании, которые внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой", - говорится в заявлении.

В частности, под санкции попала венесуэльская компания Empresa Aeronautica Nacional.

Всего в санкционные списки внесли пять физических и три юридических лица из Ирана, а также по одному физическому и юридическому лицу из Венесуэлы.

В то же время OFAC сообщило о снятии санкций с шести человек. Среди них - гражданка России, три гражданки Польши, проживающие на Кипре, гражданин Швейцарии и лицо с двойным гражданством Румынии и Израиля.

Захват танкеров с венесуэльской нефтью

16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в воды Венесуэлы или выходящих из них.

Как отмечают медиа, таким образом Трамп стремится перекрыть ключевой источник доходов венесуэльского режима, усиливая давление на президента страны Николаса Мадуро.

Эксперты нефтяной отрасли предупреждают, что в случае невозможности экспорта нефти хранилища Венесуэлы быстро заполнятся, после чего государственная компания Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) будет вынуждена останавливать работу нефтяных скважин.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон и в дальнейшем будет задерживать танкеры, которые покидают венесуэльские порты, пока режим Мадуро не вернет "все американские активы".

Кроме этого, Трамп объявил правительство Мадуро иностранной террористической организацией, обвинив его в причастности к наркоторговле, и не исключил возможности силового сценария в отношении Венесуэлы в будущем.

В частности, 21 декабря стало известно о захвате у берегов Венесуэлы танкера Bella 1, который находился под санкциями США. Как выяснилось, судно перевозило нефть компании PDVSA, которая также находится под американскими ограничениями.

