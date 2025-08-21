UA

США ввели санкції проти МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду. Цей суд раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".

Зокрема, під санкціями опинились двоє суддів та два заступники прокурора Міжнародного кримінального суду:

  • один суддя - через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";
  • троє - через свою роль у видачі ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Санкції передбачають замороження та блокування на території США усіх активів цих осіб, резидентам США також заборонено здійснювати будь-які операції із закордонним майном підсанкційних осіб та надавати цим особам будь-які послуги.

Варто нагадати, що за депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Реакція Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже відреагував на рішення США. Він подякував державному секретарю США Марко Рубіо за це рішення.

"Це рішучий крок проти брехливої кампанії з дискредитації Держави Ізраїль та Збройних сил Ізраїлю, а також на захист правди та справедливості", – йдеться у повідомленні пресслужби Нетаньягу на платформі Х.

Ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Тоді суд встановив, що Нетаньяху і Галлант нібито причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Сектора Гази.

Однак це рішення було розкритиковано низкою держав. Зокрема, Рада нацбезпеки США підкреслила, що МКС не має юрисдикції з такого питання.

А вже у квітні цього року апеляційна палата МКС ухвалила, що судді палати попереднього провадження, які видали ордери, мають розглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності ордерів на арешт.

