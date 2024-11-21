США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньяху та Галанта, - Білий дім

Сполучені Штати Америки "принципово відкидають" ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. Їх сьогодні видав Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це сказано у заяві Ради національної безпеки США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначили в Раді нацбезпеки, там стурбовані поспішним рішенням МКС про видачу ордерів на арешт і викликаючими тривогу процесуальними помилками, які призвели до такого рішення.

"Сполучені Штати чітко заявили, що МКС не має юрисдикції з цього питання", - додали у відомстві.

У заяві також наголошується, що раніше США вітали рішення МКС видати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та інших чиновників РФ за звірства в Україні. Але, водночас, Вашингтон виступав проти переслідування судом Нетаньяху та Галанта.

Варто зауважити, що США не ратифікували Римський статут, і вони не зобов'язані виконувати рішення МКС.