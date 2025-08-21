США ввели санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда. Этот суд ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.
Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".
В частности, под санкциями оказались двое судей и два заместителя прокурора Международного уголовного суда:
Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.
Стоит напомнить, что за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на решение США. Он поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за это решение.
"Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху на платформе Х.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.
Тогда суд установил, что Нетаньяху и Галлант якобы причастны к военным преступлениям против мирного населения Сектора Газа.
Однако это решение было раскритиковано рядом государств. В частности, Совет нацбезопасности США подчеркнул, что МУС не имеет юрисдикции по такому вопросу.
А уже в апреле этого года апелляционная палата МУС постановила, что судьи палаты предварительного производства, которые выдали ордера, должны рассмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда и законности ордеров на арест.