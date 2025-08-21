США ввели санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина

Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".

В частности, под санкциями оказались двое судей и два заместителя прокурора Международного уголовного суда:

один судья - из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";

трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

Стоит напомнить, что за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Реакция Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на решение США. Он поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за это решение.

"Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху на платформе Х.