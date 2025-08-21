ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США ввели санкції проти МКС, який видав ордер на арешт Путіна

Четвер 21 серпня 2025 00:37
UA EN RU
США ввели санкції проти МКС, який видав ордер на арешт Путіна Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду. Цей суд раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".

Зокрема, під санкціями опинились двоє суддів та два заступники прокурора Міжнародного кримінального суду:

  • один суддя - через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";
  • троє - через свою роль у видачі ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Санкції передбачають замороження та блокування на території США усіх активів цих осіб, резидентам США також заборонено здійснювати будь-які операції із закордонним майном підсанкційних осіб та надавати цим особам будь-які послуги.

Варто нагадати, що за депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Реакція Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже відреагував на рішення США. Він подякував державному секретарю США Марко Рубіо за це рішення.

"Це рішучий крок проти брехливої кампанії з дискредитації Держави Ізраїль та Збройних сил Ізраїлю, а також на захист правди та справедливості", – йдеться у повідомленні пресслужби Нетаньягу на платформі Х.

Ордери на арешт Нетаньяху і Галланта

У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.

Тоді суд встановив, що Нетаньяху і Галлант нібито причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Сектора Гази.

Однак це рішення було розкритиковано низкою держав. Зокрема, Рада нацбезпеки США підкреслила, що МКС не має юрисдикції з такого питання.

А вже у квітні цього року апеляційна палата МКС ухвалила, що судді палати попереднього провадження, які видали ордери, мають розглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності ордерів на арешт.

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Сполучені Штати Америки
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"