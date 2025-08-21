США ввели санкції проти МКС, який видав ордер на арешт Путіна
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти чотирьох суддів та прокурорів Міжнародного кримінального суду. Цей суд раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.
Як пояснили у Держдепі, рішення прийнято через те що "зусилля МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування особи, що перебуває під захистом, без згоди країни громадянства цієї особи" є "зловмисними діями".
Зокрема, під санкціями опинились двоє суддів та два заступники прокурора Міжнародного кримінального суду:
- один суддя - через те, що дозволив Міжнародному кримінальному суду розслідувати "діяльність американського персоналу в Афганістані";
- троє - через свою роль у видачі ордеру на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
Санкції передбачають замороження та блокування на території США усіх активів цих осіб, резидентам США також заборонено здійснювати будь-які операції із закордонним майном підсанкційних осіб та надавати цим особам будь-які послуги.
Варто нагадати, що за депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
Реакція Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже відреагував на рішення США. Він подякував державному секретарю США Марко Рубіо за це рішення.
"Це рішучий крок проти брехливої кампанії з дискредитації Держави Ізраїль та Збройних сил Ізраїлю, а також на захист правди та справедливості", – йдеться у повідомленні пресслужби Нетаньягу на платформі Х.
Ордери на арешт Нетаньяху і Галланта
У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта.
Тоді суд встановив, що Нетаньяху і Галлант нібито причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Сектора Гази.
Однак це рішення було розкритиковано низкою держав. Зокрема, Рада нацбезпеки США підкреслила, що МКС не має юрисдикції з такого питання.
А вже у квітні цього року апеляційна палата МКС ухвалила, що судді палати попереднього провадження, які видали ордери, мають розглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності ордерів на арешт.