ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США ввели санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина

Четверг 21 августа 2025 00:37
UA EN RU
США ввели санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда. Этот суд ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Как пояснили в Госдепе, решение принято из-за того, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".

В частности, под санкциями оказались двое судей и два заместителя прокурора Международного уголовного суда:

  • один судья - из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане";
  • трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

Стоит напомнить, что за депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Реакция Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже отреагировал на решение США. Он поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за это решение.

"Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху на платформе Х.

Ордера на арест Нетаньяху и Галланта

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта.

Тогда суд установил, что Нетаньяху и Галлант якобы причастны к военным преступлениям против мирного населения Сектора Газа.

Однако это решение было раскритиковано рядом государств. В частности, Совет нацбезопасности США подчеркнул, что МУС не имеет юрисдикции по такому вопросу.

А уже в апреле этого года апелляционная палата МУС постановила, что судьи палаты предварительного производства, которые выдали ордера, должны рассмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда и законности ордеров на арест.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Соединенные Штаты Америки
Новости
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Еще одна страна готова внести вклад в гарантии безопасности для Украины
Аналитика
Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Чтобы Путин снова не напал. Какие гарантии безопасности США и Европа обещают Украине