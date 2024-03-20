США ввели санкції проти мережі, яка фінансувала виробництво ракет в Ірані

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело обмеження проти трьох закупівельних мереж, які базуються в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.

Вони підтримували іранські балістичні ракетні, ядерні та оборонні програми.

Ці мережі закупили вуглецеве волокно, епоксидні смоли та інші товари для ракет, якими користуються Іранська організація джихаду аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, Міністерство оборони та логістики збройних сил Ірану та інші організації, проти яких уже введено санкції.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що за допомогою складних секретних мереж закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системи озброєнь, які розпалюють конфлікти і піддають ризику незліченні життя мирних жителів.

Хто потрапив під обмеження

США ввели санкції проти:

громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;

німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;

компанії з Оману MAA;

громадянина Туреччини Махмута Гока;

турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal.

Також під обмеження потрапили Ростам Шахмарі Годже Бікло, Пішро Мобтакер Пейванд і Мітра Інанлу, але в Мінфіні не уточнили їхнє громадянство.

Санкції проти Ірану