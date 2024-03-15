G7 готова ввести санкції проти авіакомпанії Ірану в разі поставок ракет до РФ, - Reuters

Члени G7 готові заборонити авіакомпанії Iran Air літати в Європу, якщо Тегеран передасть балістичні ракети ближнього радіуса дії Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що США приєдналися до своїх шести союзників по G7, випустивши заяву, в якій застерігають Іран від відправки ракет у Росію, інакше він зіткнеться з наслідками.

"Якщо Іран продовжить постачати Росії балістичні ракети або відповідні технології, ми готові відреагувати швидко і скоординовано, зокрема новими і значними заходами проти Ірану", - йдеться в заяві G7.

Сполучені Штати дедалі агресивніше реагують на підтримку Іраном бойовиків у регіоні, які здійснюють напади на американські бази, і на ймовірний злам Тегераном американської інфраструктури.

Високопоставлений американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності, сказав, що один із варіантів, які розглядає G7, призведе до припинення польотів компанії Iran Air до Європи.

Iran Air

Державна іранська авіакомпанія, національний авіаперевізник. Базується в Тегерані. Виконує польоти до 54 міст у 30 країнах світу. Була заснована 24 лютого 1962 року. 1964 року авіакомпанія стала членом Міжнародної Асоціації Авіаперевізників, а 1983 року вступила до Всесвітньої Туристичної Організації як учасник, що приєднався.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання Reuters написало про те, що Іран нібито надав російським окупантам близько 400 балістичних ракет. Вони здатні знищувати цілі на відстані до 700 км.

Представник ГУР Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна зазначив, що спецслужби перевіряють таку інформацію. Зокрема, інформацію не змогли підтвердити і Сполучені Штати Америки.

Водночас, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія не отримала від Ірану далекобійні ракети.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки надіслали Ірану чіткі сигнали не передавати російським окупантам свої балістичні ракети.