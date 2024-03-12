ЄС готується запровадити санкції проти Ірану за постачання ракет Росії, - Reuters

Лідери Європейського союзу готові вжити нових і значних заходів проти Ірану на тлі повідомлень про те, що Тегеран передає Росії балістичні ракети для використання проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Європейська рада закликає треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресивній війні Росії проти України", - ідеться в проєкті висновків саміту, який відбудеться наступного тижня.

Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля", повідомили виданню шість джерел, поглиблюючи військове співробітництво між двома країнами, які перебувають під санкціями США.

"Повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети і відповідні технології для використання проти України, викликають серйозну занепокоєність", - ідеться в проєкті висновків саміту 21-22 березня.

При цьому наголошується, що ЄС готовий відреагувати швидко і в координації з міжнародними партнерами, включно з новими і значними заходами проти Ірану.

У висновках також ідеться, що лідери закличуть главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля та Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

Іноземна зброя у Росії

Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахеди", які атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.

Крім Ірану, свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ. Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.

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