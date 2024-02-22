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"Останній цвях у кришку труни". Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет РФ

Четвер 22 лютого 2024 15:14
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"Останній цвях у кришку труни". Литва закликала ввести санкції проти Ірану за постачання ракет РФ Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва закликала Захід запровадити санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Іран, який постачає балістичні ракети Росії, - ще одна ознака того, що в Ірані не бояться нашої реакції, не прагнуть дипломатії і не мають наміру зупиняти ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни ще недостатньо", - заявив він.

При цьому Ландсбергіс закликав до якнайшвидшого постачання ракет Україні, про які просив Київ.

"Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх безпілотників і ракетних компонентів, а також якнайшвидше постачання ракет, про які просить Україна", - підкреслив міністр.

Іноземна зброя у Росії

Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахед", які атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.

Крім Ірану, свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ.

Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.

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