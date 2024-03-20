США ввели санкции против сети, которая финансировала производство ракет в Иране

Соединенные Штаты Америки сегодня, 20 марта, ввели новые санкции против сети, которая помогала финансировать производство ракет в Иране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничения против трех закупочных сетей, которые базируются в Иране, Турции, Омане и Германии.
Они поддерживали иранские баллистические ракетные, ядерные и оборонные программы.
Эти сети закупили углеродное волокно, эпоксидные смолы и другие товары для ракет, которыми пользуются Иранская организация джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, Министерство обороны и логистики вооруженных сил Ирана и другие организации, против которых уже введены санкции.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что с помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску бесчисленные жизни мирных жителей.
США ввели санкции против:
Также под ограничения попали Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу, но в Минфине не уточнили их гражданство.
Ранее мы писали, что, по информации Reuters, страны G7 готовы ввести санкции против авиакомпании Ирана в случае поставки ракет в РФ.
Кстати, ЕС готовится ввести санкции против Ирана за поставку ракет России.
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