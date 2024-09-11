США ввели санкції проти Ірану, а Блінкен невдовзі відвідає Україну: новини за 10 вересня

США запровадили санкції проти Ірану через поставки ракет Росії. А державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 10 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Безпілотники атакували Московську, Брянську, Липецьку, Калузьку, Курську і Тульську області РФ. У Москві закривали аеропорти, загоряння зафільмували на летовищі "Жуковський". Є і влучання в об'єкти нафтової промисловості.

Сили ППО знищили всі "Шахеди" ворога, які атакували Київ. Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих.

Кім Чен Ин заявив про нарощування кількості ядерних бомб "у геометричній прогресії"

У своїй промові, присвяченій річниці заснування Північної Кореї, диктатор Кім Чен Ин заявив, що його країна має "ретельніше підготувати свій ядерний потенціал" і бути готовою використовувати його "належним чином" у будь-який момент часу. Він додав, що для "протистояння різним загрозам, що походять від США та їх союзників", нібито потрібна сильна військова присутність.

Французький мільярдер купив українського мобільного оператора Lifecell

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду щодо придбання та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.

Вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація нададуть 435 млн доларів у вигляді кредитів.

Естонія змінить правила щодо надання житла українським біженцям

Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії. Наразі ця компенсація не залежить від доходу біженця.

На неї поки можуть претендувати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро.

Названо ім'я російського генерала, який командував ударом по "Охматдиту"

На місці удару генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що командував ударом російський генерал-лейтенант, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ. Згодом, після завдання зазначеного удару ракетою Х-101 був підвищений у посаді та призначений командувачем військово-повітряних сил РФ. Наразі йому заочно оголошено підозру.

Як повідомили РБК-Україна джерела, ім'я цього генерала Сергій Кобилаш.

РФ отримала балістичні ракети від Ірану і, ймовірно, застосує їх протягом наступних тижнів в Україні, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає це "критичним моментом для України". Оскільки Росія посилює атаки на українські міста та людей, зокрема на енергетичну інфраструктуру.

Він пообіцяв, що у відповідь на це США оголосять нові санкції проти Ірану, зокрема проти Iran Air.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС Британії Девід Леммі відвідають Київ цього тижня

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну, демонструючи солідарність із Києвом на тлі вторгнення Росії.

"Ми з Тоні вирушимо до Києва цього тижня, що стане першим спільним візитом представників наших країн за більш ніж десять років. Ми - найближчі союзники, і цей візит підтвердить нашу прихильність підтримці України", - заявив Леммі.

Британія ввела додаткові санкції проти Росії та Ірану

Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також запровадили проти 924-го Державного центру безпілотної авіації та Командування військово-транспортної авіації Росії.

Також запроваджено обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей". За даними західних ЗМІ, саме вони таємно перевозили іранську допомогу у вигляді 100 млн набоїв та близько 300 тисяч артилерійських снарядів.

До санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.

США запровадили санкції проти Ірану через поставки ракет Росії

Під обмеження потрапила авіакомпанія Iran Air, а також чотири судна, які перевозять іранські дрони та ракети до Росії. Крім того, під санкції потрапили чиновники Корпусу вартових ісламської революції та Міністерства оборони Ірану.

Умань готується до паломників на Рош га-Шана та посилює заходи безпеки

Через війну місцева влада закликає хасидів утриматися від паломництва до Умані. Проте все ж готується до напливу вірян.

"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях", - наголосив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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