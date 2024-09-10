В Умані готуються до приїзду паломників на Рош га-Шана: посилюють заходи безпеки
Місцева влада й цього року закликає хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана, однак посилює заходи безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації - не просто страхачки, а українська буденність, на жаль...", - написав Табурець.
Водночас він зазначив, що місцева влада вживатиме всіх заходів безпеки для вірян, які все ж наважаться відвідати культове для себе місце.
"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами - на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", - розповів глава ОВА.
Також, за його словами, на час паломництва буде розгорнено на місці оперативний штаб для координації роботи.
Рош га-Шана
У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.
Як розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, попри застереження ізраїльського уряду, паломники цьогоріч все одно приїдуть в Умань на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість вдвічі перевищуватиме тогорічну.
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