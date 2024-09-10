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В Умані готуються до приїзду паломників на Рош га-Шана: посилюють заходи безпеки

Умань, Черкаська область, Вівторок 10 вересня 2024 21:47
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В Умані готуються до приїзду паломників на Рош га-Шана: посилюють заходи безпеки Архівне фото: хасиди в Умані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Місцева влада й цього року закликає хасидів утриматися від паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана, однак посилює заходи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані. Регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації - не просто страхачки, а українська буденність, на жаль...", - написав Табурець.

Водночас він зазначив, що місцева влада вживатиме всіх заходів безпеки для вірян, які все ж наважаться відвідати культове для себе місце.

"Заходи комплексні. Звісно, безпекові моменти будуть максимально посилені. Про них інформуватимемо надалі. Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами - на цьому наголосив на сьогоднішній спецкомісії. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", - розповів глава ОВА.

Також, за його словами, на час паломництва буде розгорнено на місці оперативний штаб для координації роботи.

Рош га-Шана

У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року від створення світу за єврейським календарем.

Як розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, попри застереження ізраїльського уряду, паломники цьогоріч все одно приїдуть в Умань на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість вдвічі перевищуватиме тогорічну.

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Черкаська область Умань Рош ха-Шана
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