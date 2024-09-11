США ввели санкции против Ирана, а Блинкен вскоре посетит Украину: новости за 10 сентября

США ввели санкции против Ирана из-за поставок ракет России. А государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину.

Более подробно о том, что произошло во вторник, 10 сентября, – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Беспилотники атаковали Московскую, Брянскую, Липецкую, Калужскую, Курскую и Тульскую области РФ. В Москве закрывали аэропорты, возгорание было снято на аэродроме "Жуковский". Есть и попадание в объекты нефтяной индустрии.

Силы ПВО уничтожили все "Шахеды" врага, атаковавшие Киев. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

Ким Чен Ын заявил о наращивании количества ядерных бомб "в геометрической прогрессии"

В своей речи, посвященной годовщине основания Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна должна "подробнее подготовить свой ядерный потенциал" и быть готовой использовать его "надлежащим образом" в любой момент времени. Он добавил, что для "противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников", якобы нужно сильное военное присутствие.

Французский миллиардер купил украинского мобильного оператора Lifecell

Консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниэля закрыл соглашение о приобретении и слиянии украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.

Стоимость сделки составляет не менее 524,3 млн долларов, сообщила Turkcell. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация предоставят 435 млн долларов в виде кредитов.

Эстония изменит правила предоставления жилья украинским беженцам

Департамент социального страхования Эстонии намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, недавно прибывшим в Эстонию. Пока эта компенсация не зависит от дохода беженца.

На нее пока могут претендовать все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту. Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро.

Названо имя российского генерала, командовавшего ударом по "Охматдету"

На месте удара генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что командовал ударом российский генерал-лейтенант, занимавший в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ. Впоследствии, после нанесения указанного удара ракетой Х-101 был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушными силами РФ. Пока ему заочно объявлено подозрение.

Как сообщили РБК-Украина источники, имя этого генерала Сергей Кобылаш.

РФ получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, применит их в течение следующих недель в Украине, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает это "критическим моментом для Украины". Поскольку Россия усиливает атаки на украинские города и людей, в частности, на энергетическую инфраструктуру.

Он пообещал, что в ответ на это США объявят новые санкции против Ирана, в том числе против Iran Air.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лемми посетят Киев на этой неделе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину, демонстрируя солидарность с Киевом на фоне вторжения России.

"Мы с Тони отправимся в Киев на этой неделе, что станет первым совместным визитом представителей наших стран за более десяти лет. Мы - ближайшие союзники, и этот визит подтвердит нашу приверженность поддержке Украины", - заявил Лемми.

Великобритания ввела дополнительные санкции против России и Ирана

Кроме Воздушно-космических сил санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации и Командования военно-транспортной авиации России.

Также введены ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Мусса Джалиль" и "Бегей". По данным западных СМИ, именно они тайно перевозили иранскую помощь в размере 100 млн патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов.

В санкционный список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. Среди них компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.

США ввели санкции против Ирана из-за поставок ракет России

Под ограничение попала авиакомпания Iran Air, а также четыре судна, перевозящие иранские дроны и ракеты в Россию. Кроме того, под санкции попали чиновники Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана.

Умань готовится к паломникам на Рош га-Шана и ужесточает меры безопасности

В результате местные власти призывают хасидов воздержаться от паломничества в Умань. Однако все же готовится к наплыву верующих.

"Меры комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях", - подчеркнул руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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