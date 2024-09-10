Британія ввела санкції проти Повітряно-космічних сил РФ

Велика Британія у вівторок, 10 серпня, ввела нові санкції проти Росії. До списку увійшли Повітряно-космічні сили країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Окрім Повітряно-космічних сил, санкції також ввели проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Росії та Командування військово-транспортної авіації РФ.

924-й Державний центр безпілотної авіації Росії відповідає за поставлення безпілотників у російську армію, зокрема й тих, які використовуються для ударів по Україні.

Також Британія ввела обмеження проти пʼяти російських кораблів - серед них "Муса Джаліль" і "Бегей".

У березні 2023 року західні ЗМІ повідомляли, що Іран таємно поставив Росії 100 млн набоїв і близько 300 тисяч артилерійських снарядів. Їх перевозили саме ці кораблі.

Окрім того, до санкційного списку потрапили сім юридичних та фізичних осіб з Ірану. Серед них компанія Baharestan Kish Company, яка займається виробництвом безпілотників.