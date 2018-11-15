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США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    15.11.2018 - 17:50
США ввели санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Громадян Саудівської Аравії внесли в чорний список в рамках глобального акта про права людини імені Магнітського

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Мінфіну.

Як повідомляється, громадян Саудівської Аравії внесли в чорний список в рамках глобального акта про права людини імені Магнітського.

Раніше повідомлялося, що генеральний прокурор Саудівської Аравії Сауд Аль-Моеб вимагає смертної кари для п'яти саудівських громадян, яких звинувачують у вбивстві журналіста Джамала Хашкаджі в консульстві країни в Стамбулі.

Також президент Туреччини Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.

Додамо, голова турецької партії Vatan Догові Перинчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант відправився в Саудівську Аравію, зокрема, щоб закликати місцеву владу співпрацювати у розслідуванні вбивства журналіста The Washington Post в консульстві країни в Стамбулі.

 

 

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Новини України Джамаль ХашкаджиСполучені Штати АмерикиСаудовская АравияСанкції
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