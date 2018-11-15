Генпрокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

В то же время Анкара требует судить подозреваемых на территории Турции

Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд Аль-Моеб требует смертной казни для пяти саудовских граждан, которых обвиняют в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со поисланням на Hurriyet Daily News.

Прокурор требует такого решения, несмотря на требования Анкары судить подозреваемых в убийстве на территории Турции. Турецкие правоохранители задержали 18 человек, подозреваемых в организации и совершении убийства. Среди них - трое сотрудников саудовской разведки.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. В частности, приказ об убийстве Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post в консульстве страны в Стамбуле.