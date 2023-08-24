Байден оголосив про нові санкції проти Росії

США разом з іншими країнами світу працюють над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за розв'язану війну. Сьогодні буде оголошено про нові санкції проти країни-терориста.

Сьогодні народ України вкотре відзначає свій День Незалежності, водночас страждаючи від тотального наступу путінської загарбницької війни за землю та владу. Вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет та реальністю жорстоких атак. Але народ України відмовився зламатися.

У цей День Незалежності, як і з моменту першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році, відважні українські жінки і чоловіки захищають Україну від зазіхань на фундаментальні принципи, важливі для кожної нації на планеті - суверенітет і територіальну цілісність. Вони вкотре демонструють світові, що свобода варта того, щоб за неї боротися.

Незалежність - це свобода обирати власне майбутнє. Вона безцінна. Щороку 4 липня американці святкують наш День незалежності як час згадати ціну, яку ми заплатили за нашу свободу і всі благословення, що випливають з неї. Тому сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, спрямовану на знищення незалежності України та перекроювання мапи нашого світу за допомогою сили, американці по всій країні стоять разом з народом України.

Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом з партнерами по всьому світу, щоб підтримати здатність України захистити себе від російської агресії, відстоювати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народові будувати безпечне, процвітаюче і незалежне майбутнє, на яке він заслуговує.

Наша відданість незалежності України є непохитною і тривалою. Саме тому Сполучені Штати та інші країни "Великої сімки" оприлюднили минулого місяця в Литві спільну декларацію, в якій пообіцяли допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в наступні роки, і до якої вже приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і будемо допомагати їй у довгостроковій перспективі.

Ми також працюємо з країнами по всьому світу, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони скоїли в Україні. Це включає насильницьке вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей вкрали у їхніх батьків і утримували окремо від їхніх родин. Це немилосердно. І сьогодні ми оголошуємо про нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин.

Я щиро сподіваюся, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня надзвичайна мужність надихнула світ. Нехай День Незалежності України стане нагадуванням про те, що сили темряви і панування ніколи не зможуть загасити полум'я свободи, яке живе в серцях вільних людей у всьому світі.