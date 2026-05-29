США ввели новые санкции против Ирана за торговлю нефтью
США объявили о введении новых санкций против иранской военной торговли нефтью, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран достигли предварительной сделки о продлении перемирия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно заявлению, Минфин США ввел санкции против восьми судов, которые занимаются транспортировкой иранской сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.
В число этих судов входят танкер Flora под флагом Маршалловых островов, танкер Hauncayo под флагом Коморских островов и танкер Ill Gap под флагом Панамы.
"Мы не позволим иранскому правительству увеличивать доходы от нефти с целью восстановления вооруженных сил и военного потенциала", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
Также Вашингтон ввел санкции против более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.
В Минфине США отметили, что некоторые из иранских организаций, которые под санкциями, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.
В частности, компания Worth Seen закупает очищенные нефтепродукты для иранской национальной нефтяной компании от имени Sepehr Energy Japan - подразделения по продаже нефти Генштаба ВС Ирана, против которого США уже вводили санкции.
Мирная сделка между США и Ираном
Напомним, 28 мая стало известно, что США и Иран согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который должен продлить перемирие на 60 дней, открыть Ормузский пролив и дать возможность согласовать финальную сделку, включая ядерный вопрос Тегерана.
Однако СМИ отмечали, что президент США Дональд Трамп пока не дал окончательного одобрения документу. Как утверждает, он взял паузу на несколько дней для раздумий.
Тем временем в интервью Fox News Дональд Трамп заявил, что невыгодная сделка может стать той чертой, которая вынудит США возобновить атаки на Иран.