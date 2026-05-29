США ввели новые санкции против Ирана за торговлю нефтью

США объявили о введении новых санкций против иранской военной торговли нефтью, несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран достигли предварительной сделки о продлении перемирия.

Согласно заявлению, Минфин США ввел санкции против восьми судов, которые занимаются транспортировкой иранской сырой нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

В число этих судов входят танкер Flora под флагом Маршалловых островов, танкер Hauncayo под флагом Коморских островов и танкер Ill Gap под флагом Панамы.

"Мы не позволим иранскому правительству увеличивать доходы от нефти с целью восстановления вооруженных сил и военного потенциала", - заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Также Вашингтон ввел санкции против более чем 15 компаний, включая Worth Seen Energy Limited и Mehdiyev Trading в Гонконге, и Symphony Shipping and Maritime Management в Дубае.

В Минфине США отметили, что некоторые из иранских организаций, которые под санкциями, используют инфраструктуру по продаже нефти, принадлежащую иранским вооруженным силам - для закупки нефтепродуктов за пределами Ирана.

В частности, компания Worth Seen закупает очищенные нефтепродукты для иранской национальной нефтяной компании от имени Sepehr Energy Japan - подразделения по продаже нефти Генштаба ВС Ирана, против которого США уже вводили санкции.