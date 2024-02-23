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США ввели масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть Навального

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Сьогодні я оголошую про введення понад 500 нових санкцій проти Росії за її триваючу завойовницьку війну в Україні та за смерть Олексія Навального", - заявив він.

За словами Байдена, санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального у в'язницю, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.

"Вони дадуть змогу (російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну заплатити ще вищу ціну за свою агресію за кордоном і репресії всередині країни", - підкреслив він. 

Крім цього, Сполучені Штати вводять нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій за "надання прихованої підтримки російській військовій машині".

"Ми вживаємо заходів щодо подальшого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію по всьому світу", - наголосив Байден.

Смерть Навального та нові санкції проти РФ

16 лютого 47-річний російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів і згодом помер в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення.

Дружина політика Юлія Навальна звинуватила російського диктатора Володимира Путіна у смерті свого чоловіка.

У США підтвердили, що Навальний пішов із життя неприродним шляхом і анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуватимуться її оборонної промисловості та покликані скоротити експортний потенціал.

У Держдепартаменті США повідомили, щосанкції матимуть "нищівний характер".

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