США ввели масштабный пакет санкций против России за войну в Украине и смерть Навального

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального", - заявил он.

По словам Байдена, санкции будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального в тюрьму, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

"Они позволят (российскому диктатора Владимиру, - ред.) Путину заплатить еще более высокую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", - подчеркнул он.

Помимо этого Соединенные Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций за "оказание скрытой поддержки российской военной машине".

"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов России от продажи энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру", - подчеркнул Байден.

Смерть Навального и новые санкции против РФ

16 февраля 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание и впоследствии умер в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Жена политика Юлия Навальная обвинила российского диктатора Владимира Путина в смерти своего супруга.

В США подтвердили, что Навальный ушел из жизни не естественным путем и анонсировали новый пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся ее оборонной промышленности и призваны сократить экспортный потенциал.

В Госдепартаменте США сообщили, что санкции будут иметь "сокрушительный характер".

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