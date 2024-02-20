Білий дім анонсував пакет санкцій проти РФ за смерть Навального

Архівне фото: координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)

Сполучені Штати Америки цього тижня введуть новий пакет санкцій проти Росії за смерть політика Олексія Навального.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Голосу Америки" Михайла Комадовського.

За словами Кірбі, обмеження планується оголосити в прийдешню п'ятницю. Представник Білого дому додав, що пакет санкцій буде великим. Таким чином США хочуть притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з Навальним. Смерть Навального Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін. Юлія Навальна, коментуючи смерть чоловіка, звинуватила в інциденті російського диктатора Володимира Путіна. Вчора президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Росії через смерть Олексія Навального. Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.