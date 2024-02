США готують нищівний пакет санкцій проти Росії, - Нуланд

У четвер, 22 лютого, американський лідер зустрівся з Юлією та Дашею Навальними у Сан-Франциско, щоб висловити їм глибокі співчуття у зв'язку з жахливою втратою після смерті політика у російській в'язниці.

Байден висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Навального та його спадщиною у боротьбі проти корупції та за вільну і демократичну Росію, в якій верховенство права застосовується однаково до всіх.

Президент підкреслив, що спадщина Олексія буде продовжуватися через людей по всій Росії та в усьому світі, які оплакують його втрату і борються за свободу, демократію і права людини.

"Адміністрація завтра оголосить про нові серйозні санкції проти Росії у відповідь на смерть Олексія, репресії та агресію Росії, а також її жорстоку та незаконну війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Байден також повідомив про наміри запровадити санкції на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Сьогодні я зустрівся з Юлією та Дашею Навальними – близькими Олексія Навального – щоб висловити свої співчуття з приводу їхньої тяжкої втрати. Спадок мужності Олексія залишиться в Юлі та Даші, а також у незліченних людей по всій Росії, які борються за демократію та права людини", - написав глава Білого дому.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3