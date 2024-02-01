США вважають, що їх базу в Йорданії атакував іранський дрон. Погодили удари у відповідь

За словами чотирьох американських чиновників у бесіді з агентством зазначається, що Вашингтон таким чином поклав відповідальність за дану атаку на Близькому Сході на бойовиків, яких підтримує Тегеран, та на Іран зокрема враховуючи його допомогу угрупованню.

Хоча модель дрона наразі публічно не розкривається, початкові ознаки свідчили про те, що він, ймовірно, був іранським. Зазначається, що офіційна оцінка була зроблена лише нещодавно після виявлення фрагментів безпілотника.

Сьогодні, 1 лютого, на CBS News з'явилася інформація від офіційних осіб США про те, що Вашингтон схвалив плани багатоденних ударів в Іраку та Сирії по численних цілях, включаючи іранський персонал і об'єкти.

У матеріалі не надається подробиць про те, що означало схвалення Штатами "графіку ударів". Разом з тим у пресі вказується, що американська сторона знає про спосіб покарати підтримуваних Іраном бойовиків, не спровокувавши ширшу війну на Близькому Сході.

Що передувало

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів.

Також в Міноборони Штатів зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час". А президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.

Разом з тим 30 січня іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", підтримуване Іраном, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ на Близькому Сході, нібито для того,

Вчора, 31 січня, американська преса писала про те, що адміністрація президента США Джо Байдена готує проведення операції у відповідь на нещодавню атаку бойовиків по базі в Йорданії. Така кампанія може тривати кілька тижнів.

Раніше сьогодні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що за даними розвідки, до удару по американській військовій базі в Йорданії причетний "Ісламський опір в Іраку", до складу якої входять численні угруповання, у тому числі "Катаїб Хезболла".