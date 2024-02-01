До удару по базі США в Йорданії причетні кілька ісламських угруповань, - Білий дім

За даними розвідки Сполучених Штатів, до удару по американській військовій базі в Йорданії причетні відразу кілька угруповань ісламізму.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми вважаємо, що атака в Йорданії була спланована, забезпечена ресурсами та сприянням групи під назвою "Ісламський опір в Іраку", до складу якої входять численні угруповання, у тому числі "Катаїб Хезболла", – заявив Кірбі.

За його словами, таких висновків дозволили дійти дані, які ретельно зібрані і проаналізовані підрозділами американської розвідки.

Удар по базі США в Йорданії

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії біля кордону із Сирією безпілотник атакував американську військову базу. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранення отримали понад 40 американських солдатів.

Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "у зручному місці, у зручний час". Президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився з заходами у відповідь.

Через деякий час іракське збройне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ на Близькому Сході, нібито для того, щоб запобігти ескалації після атаки в Йорданії.