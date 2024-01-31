Операція США проти бойовиків після удару по базі в Йорданії може тривати тижні, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена готує проведення операції у відповідь на нещодавню атаку бойовиків по американській базі в Йорданії, внаслідок чого загинули троє військовослужбовців. Така кампанія може тривати кілька тижнів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами американських офіційних осіб у розмові з журналістами видання, Вашингтон планує "кампанію" у відповідь проти угруповань, що підтримуються Іраном, і така операція може тривати "тижнями".

Очікується, що цілі включатимуть іранські об'єкти за межами цієї країни, а кампанія включатиме як удари, так і кібероперації.

Також зазначається, що у Байдена ще не визначили повний перелік цілей для атак.

Разом з тим Іран вже попередив, що дасть рішучу відповідь на будь-який напад на його територію чи дії на шкоду інтересів Тегерана. Така заява прозвучала після того, як американський президент висловився про рішення помститися за удар безпілотника по базі США в Йорданії, в результаті якого загинули троє американських військовослужбовців.

Атака на військових США в Йорданії

Нагадаємо, 28 січня на північному сході Йорданії біля кордону з Сирією безпілотник атакував американську військову базу "Вежа 22". За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранень зазнали понад 40 американських солдатів.

Також в Міноборони Штатів зазначили, що до нападу, за попередніми даними, причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Глава Пентагону Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку "в зручному місці, у зручний час". А президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за цю атаку несе Іран. Американський лідер зазначив, що вже визначився із заходами у відповідь.