Глава Пентагону пригрозив відповіддю за атаку на військових поблизу кордону Йорданії та Сирії
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку на військових на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
"Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших американських солдатів унаслідок нападу минулої ночі на сили США та коаліції, що були розгорнуті на ділянці на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи з нанесення остаточної поразки ІДІЛ", - заявив він.
При цьому глава Пентагону наголосив, що все Міністерство оборони сумує про втрату військових.
"Ополченці, підтримувані Іраном, несуть відповідальність за ці безперервні напади на американські сили, і ми відповімо на них у зручний для нас час і в зручному місці. Ми з президентом не потерпимо нападів на американські війська і вживемо всіх заходів", - додав він.
Атака на американських військових
Сьогодні стало відомо, що на північному сході Йорданії поблизу кордону з Сирією безпілотник атакував американські війська, через що загинуло троє військових, які загинули і багато хто дістав поранення.
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