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США считают, что их базу в Иордании атаковал иранский дрон. Согласовали ответные удары

Иллюстративное фото: в США согласовали удары в ответ на атаку базы в Иордании (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) считают, что беспилотник, который 28 января ударил по базе в Иордании, что привело к гибели трех и ранению более сорока американских военных, был иранского производства. Вашингтон одобрил планы ответных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CBS News.

По словам четырех американских чиновников в беседе с агентством отмечается, что Вашингтон таким образом возложил ответственность за данную атаку на Ближнем Востоке на боевиков, которых поддерживает Тегеран,  и на Иран в частности, учитывая его помощь группировке.

Хотя модель дрона публично не раскрывается, первоначальные признаки свидетельствовали о том, что он, вероятно, был иранским. Отмечается, что официальная оценка была сделана недавно после обнаружения фрагментов беспилотника.

Сегодня, 1 февраля, на CBS News появилась информация от официальных лиц США о том, что Вашингтон одобрил планы многодневных ударов в Ираке и Сирии по многочисленным целям, включая иранский персонал и объекты.

В материале не дается подробностей о том, что означало одобрение Штатами "графика ударов". Вместе с тем, в прессе указывается, что американская сторона знает о способе наказать поддерживаемых Ираном боевиков, не спровоцировав более широкую войну на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Напомним, 28 января на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22". По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат.

Также в Минобороны Штатов отметили, что к нападению, по предварительным данным, причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время". Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за эту атаку несет Иран. Американский лидер отметил, что уже определился с ответными мерами.

Вместе с тем 30 января иракская вооруженная группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном, объявила о приостановлении всех своих военных операций против американских войск на Ближнем Востоке, якобы для того, 

Вчера, 31 января, американская пресса писала о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит проведение операции в ответ на недавнюю атаку боевиков по базе в Иордании. Такая кампания может длиться несколько недель.

Ранее сегодня координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что по данным разведки, к удару по американской военной базе в Иордании причастно "Исламское сопротивление в Ираке", в состав которого входят многочисленные группировки, в том числе "Катаиб Хезболла".

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Соединенные Штаты АмерикиИранИорданияБлижний востокАтака дронов