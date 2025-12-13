США вважають прогресом ідею Зеленського провести референдум щодо мирної угоди, - Axios

Сполучені Штати Америки вважають прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частини української території.
Про це заявив високопоставлений американський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах у четвер зазначив, що питання справедливості будь-яких компромісів має визначити народ України через референдум або вибори.
"Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод", - підкреслив представник Білого дому.
Нагадаємо, Росія наполягає на контролі всього Донбасу, попри те, що близько 14% території регіону наразі залишається під контролем України. США включили цю вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб спірна територія стала демілітаризованою зоною.
Утім, Зеленський висловив скепсис щодо пропозиції США щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі та закликав до уточнень щодо інших аспектів угоди. Представник Білого дому додав, що європейські партнери також заявили про готовність підтримати проведення референдуму, якщо Зеленський ухвалить таке рішення.
Проведення такого голосування в нинішніх умовах буде дуже складним завданням. Але, за словами американського чиновника, європейці під час зустрічі в п'ятницю заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримають його.
Первинний мирний план США, що складався з 28 пунктів і фактично відображав російські позиції, був неприйнятним для України та її європейських партнерів. Після консультацій документ скоротили до 20 пунктів і внесли зміни, щоб він став більш прийнятним для Києва.
Найскладнішим залишається питання територій: Зеленський наголосив, що Україна не погодиться передавати жодної частини своєї землі. Київ уже надіслав США оновлену відповідь із пропозиціями для врегулювання спірних моментів, проте остаточного узгодженого пакета документів ще немає.
Також стало відомо, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Захід має ключове значення на тлі прагнення Білого дому досягти миру в Україні.