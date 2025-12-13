США считают прогрессом идею Зеленского провести референдум по мирному соглашению, - Axios

По словам чиновника, Зеленский в своих публичных заявлениях в четверг отметил, что вопрос справедливости любых компромиссов должен определить народ Украины через референдум или выборы.

"Это важный шаг для прозрачного обсуждения мирных соглашений", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, Россия настаивает на контроле всего Донбасса, несмотря на то, что около 14% территории региона пока остается под контролем Украины. США включили это требование России в свой план, предложив при этом, чтобы спорная территория стала демилитаризованной зоной.

Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно предложения США по созданию "свободной экономической зоны" на Донбассе и призвал к уточнениям относительно других аспектов соглашения. Представитель Белого дома добавил, что европейские партнеры также заявили о готовности поддержать проведение референдума, если Зеленский примет такое решение.

Проведение такого голосования в нынешних условиях будет очень сложной задачей. Но, по словам американского чиновника, европейцы во время встречи в пятницу заявили, что если Зеленский предложит референдум по территории, они поддержат его.